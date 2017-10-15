«Уфа» — «Локомотив» — 1:0. Видеообзор матча

«Уфа» одержала победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Дмитрий Стоцкий с левого фланга отдал мяч Дмитрию Сысуеву, тот коротким пасом перевёл мяч в штрафную площадь, с левого угла Боян Йокич прострелил на дальнюю штангу, а Игбун удачно в касание переправил мяч в ворота.
«Уфа» набрала 17 очков и вышла на седьмое место в таблице Премьер-Лиги. «Локомотив» (26) — второй.
Видеообзор матча «Уфа» — «Локомотив» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.