Бердыев: благодарен игрокам «Рубина», что переломили себя

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«В целом есть удовлетворение, прежде всего от результата. Та серия неудач, которая была, психологически над ребятами довлела. Это подтверждает игра после забитого гола: играли на удержание. Я благодарен ребятам, что переломили себя и мы не до пустили тех ошибок, которые были в прошедших матчах, где мы пропускали на последних минутах», — поведал Бердыев, которого спросили, скучает ли он по Ростову.
«Ростов в нашем сердце, в сердце тренерского состава, это одна из самых ярких страниц в нашей жизни», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».
Бердыев: когда-то «Рубину» тоже должно было повезти