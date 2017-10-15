Лепёхин: «Зенит» не бросит играть после поражения тульскому «Арсеналу»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал домашнее поражение команды от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Мне кажется, в этом случае большое количество футболистов одного уровня служит «Зениту» плохую службу. Я бы не сказал, что сегодня увидел что-то объективно новое. Даже по статистике – всего один удар в створ, и «Зенит» пропускает. В футболе такое бывает. Но не думаю, что «Зенит» после этого поражения бросит играть. Хорошая команда, когда проигрывает, извлекает из этого плюсы. После поражений футболисты и тренеры более тщательно разбирают игру и оценивают свои и командные действия более объективно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
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