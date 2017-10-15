Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчёта 95,6% голосов

Бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа лидирует после первого тура президентских выборов в Либерии после подсчёта 95,6% голосов, сообщает официальный сайт Национальной избирательной комиссии Либерии.
Веа набрал 572,374 голоса (39%) и опережает действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая (427,544 голоса, 29,1%). Если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, то будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов.
Первый тур выборов президента Либерии состоялся 10 октября. Если потребуется проведение второго тура выборов, то они пройдут 7 ноября.
Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).