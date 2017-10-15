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Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчёта 95,6% голосов

15 октября 2017, воскресенье. 22:15 Футбол

Бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа лидирует после первого тура президентских выборов в Либерии после подсчёта 95,6% голосов, сообщает официальный сайт Национальной избирательной комиссии Либерии.

Веа набрал 572,374 голоса (39%) и опережает действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая (427,544 голоса, 29,1%). Если ни один из кандидатов не наберёт в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, то будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов.

Первый тур выборов президента Либерии состоялся 10 октября. Если потребуется проведение второго тура выборов, то они пройдут 7 ноября.

Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).

Итоги выборов президента Либерии не подведены, Веа может понадобиться 2-й тур
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джордж Веа
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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