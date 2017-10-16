К. Комбаров — о своём голевом пасе: стандартная ситуация, ничего сложного

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о своей голевой передаче на Эванса Кангва в матче 13-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0), а также оценил качество газона на стадионе в Санкт-Петербурге.
«Это стандартная ситуация, ничего сложного — просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную. А там уже нападающий открылся в ту зону, куда должен был открываться, и забил гол.
Если говорить о поле, то оно ровное, но рыхлое и не самое лучшее в российском чемпионате. Тем не менее это нормальное поле», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео гола тульского «Арсенала» можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
К. Комбаров: организованно сыграли в обороне, поэтому «Зенит» не забил