К. Комбаров: организованно сыграли в обороне, поэтому «Зенит» не забил

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал гостевую победу над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Любая команда, у которой есть амбиции, едет на выезд за победой. Мы прекрасно понимали, что сыграем в Питере вторым номером, а «Зенит» будет больше контролировать мяч. В итоге не позволили сопернику создать много моментов у наших ворот, а сами использовали свой хороший момент и удержали победу. Повторюсь, мы организованно сыграли в обороне, поэтому у них не получилось забить. Ещё будем разбирать эту игру на неделе, всё-таки было много ошибок. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.
Не скажу, что счёт 1:0 стал любимым для «Арсенала» — просто так складывается игра. Было бы у нас больше моментов, забивали бы больше голов. Сейчас вторая победа подряд 1:0, но главное — это победа, а с каким счётом, не важно. Важно заработать три очка и подняться выше в турнирной таблице. «Арсенал» становится грозой авторитетов? Можете говорить всё что угодно, главное — команда набирает очки», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.