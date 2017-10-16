Фассоне: «Милану» и Монтелле просто нужно время

Спортивный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал поражение от «Интера» в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:3), выразив поддержку главному тренеру команды Винченцо Монтелле. Решающий гол россонери пропустили с пенальти на 90-й минуте.
«Очень обидно проиграть дерби именно таким образом, особенно после такого хорошего второго тайма, какой был у нас. Если рефери дал свисток на последних минутах, а имеющиеся в нашем распоряжении технологии подтвердили, что фол был, значит, пенальти действительно был справедливым. Первый тайм мы провели плохо, но во втором на поле была совершенно другая команда. Мы создали много моментов, а второй гол пропустили во время нашего лучшего отрезка в этом матче.
Было бы глупо сказать, что мы ожидали потерпеть четыре поражения в восьми стартовых турах, но мы понимаем, что команде нужно время. Когда пациент болен, вы склонны прописывать ему лекарство, но в некоторых ситуациях ему просто нужно время. Такая же ситуация и с «Миланом» — команде просто нужно больше времени. Клуб полностью поддерживает Монтеллу», — приводит слова Фассоне Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.