Глушаков: вокруг моего нового контракта со «Спартаком» развели «смехопанораму»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о ситуации с контрактом, который он продлил 22 сентября до 2020 года.
«На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на моё отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.
Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще. Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.
Контракт на три года. Но я готов был подписывать хоть на пять», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полное интервью с Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.