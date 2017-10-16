ЦСКА поздравил К. Панченко с днём рождения и пожелал скорейшего восстановления

ЦСКА поздравил с днём рождения нападающего Кирилла Панченко, который ныне выступает за московское «Динамо». 16 октября российскому футболисту, восстанавливающемуся после травмы, исполнилось 28 лет.
«Сегодня исполняется 28 лет чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Панченко. С днём рождения и скорейшего восстановления», — говорится на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».
Травму Кирилл Панченко получил в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1) и в этом году уже не сыграет.
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