Эллардайс назвал момент, ставший самым большим разочарованием в карьере

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс признался, что его увольнение из национальной команды стало самым большим разочарованием в тренерской карьере.
В сентябре 2016 года 62-летний Эллардайс был уволен после расследования издания The Telegraph. Тогда он предложил журналистам, которые представились азиатскими бизнесменами, помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.
«Да, в этом нет никаких сомнений, увольнение стало самым печальным моментом в карьере. Я много думаю об этом. С юридической точки зрения это трудная тема для меня, чтобы об этом поговорить. Но мой уход стал огромным разочарованием в моей карьере, это чувство не покинет меня», — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Эллардайс подаст в суд на FA из-за увольнения из сборной Англии