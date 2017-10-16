Балотелли призвал «Милан» купить у «Интера» Икарди

Бывший нападающий «Милана» Марио Балотелли, ныне выступающий за «Ниццу», посоветовал россонери рассмотреть вариант с приобретением форварда «Интера» Мауро Икарди.
Поводом для такого послания от итальянского футболиста стала игра Икарди в дерби с «Миланом», в котором аргентинец оформил хет-трик и помог «Интеру» одержать победу со счётом 3:2.
«Поздравляю этого парня, он действительно хорош. Настоящий бомбардир! Может, „Милан“ проснётся и купит его», — написал Балотелли в «Инстаграме».
В текущем сезоне Икарди сыграл в Серии А восемь матчей и забил девять мячей.
Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»