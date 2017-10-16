Каррера: всем клубам в России трудно сравниться с «Зенитом» в финансовом плане

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью зарубежным СМИ высказал мнение, что в финансовом вопросе в России всем командам тяжело соперничать с «Зенитом».
«Я знаю, что есть правило финансового фэйр-плей, однако «Зенит» всё-таки подписал целую команду. Вроде бы всё нормально, так как у них были большие продажи в последние годы. Но я не очень-то за этим слежу, просто знаю, что всем клубам в России трудно сравниться с ними в финансах.
Что касается нас, то мы участвуем в трёх турнирах — Премьер-Лига, Кубок России и Лига чемпионов. Для того чтобы получить максимум, нужно пытаться идти вперёд, совершенствоваться и продолжать выигрывать», — цитирует Карреру ESPN FC.
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Главный тренер «Спартака» — о подготовке к матчу ЛЧ, особенностях испанского футбола и негативе в адрес клуба.
Каррера: всё, что я сейчас умею, — благодаря Конте