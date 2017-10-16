Леоненко: у «Шахтёра» есть техничные ребята, а в киевском «Динамо» – олени

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поражение столичной команды в матче с одесским «Черноморцем» (1:2) в 12-м туре чемпионата Украины.
«Футболисты «Динамо» ничем не лучше игроков «Черноморца». Не надо выходить на поле в подгузниках. Одесситы не боялись и дважды забили. Почему у «Динамо» нет творчества в атаке? Вы сами из Буяльского и Гармаша сделали звёзд. «Динамо» сделало много фланговых передач, но безадресных. У «Черноморца» в защите баскетболисты. Там пробка из 30 человек, вместе с болельщиками. Через центр было нереально пройти.
«Шахтёр» смог пройти насыщенную оборону «Ворсклы», потому что у них есть техничные ребята, а в «Динамо» – олени, которые привыкли бегать. Я не обижаю их, а просто говорю, что они могут только бегать. В «Динамо» нет таких игроков, как Патрик, Тайсон, Фред, Марлос… Там нету игроков, которые могут подсечь мяч и забить гол через вратаря. Сидорчук? Да, боец, но у нас все бойцы. Гармаш, Буяльский и Мбокани тоже сыграли слабо», — цитирует Леоненко Tribuna со ссылкой на эфир программы «Великий футбол».