Кьеллини: попадая в «Ювентус», ты словно катапультируешься в другую реальность

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вспомнил о первых шагах в туринском клубе.
«Когда попадаешь в «Ювентус», то словно катапультируешься в другую реальность. Сначала было немного тяжело, потому что пришлось выдержать жёсткую конкуренцию, но в итоге я смог отвоевать себе место в команде.
Мы дважды были в одном шаге от того, чтобы войти в историю, — в 2015 и 2017 годах, когда доходили до финала Лиги чемпионов. Думая об этом, всегда испытываешь разочарование, но вместе с тем приходит и осознание того, что мы сделали нечто необыкновенное", — сказал Кьеллини в интервью Juventus TV.
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