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Алдервейрелд: «Тоттенхэм» может обыграть «Реал», это не самонадеянное заявление

16 октября 2017, понедельник. 20:38 Футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от матча с «Реалом» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«В этом году английские команды показывают хорошие результаты в Лиге чемпионов. У нас хорошая команда, мы можем обыграть „Реал“, и это не самонадеянное заявление, просто мы уверены в себе. В английской Премьер-лиге мы играем с лучшими командами мира.

У «Реала» мощная атака, но у нас тоже есть чем ответить. Мы уважаем «Реал», однако это не означает, что мы сдадимся ещё до начала матча. Если победим, то не станем считать себя лучшей командой в мире. Наша цель проста — выйти в плей-офф Лиги чемпионов", — цитирует бельгийца Marca.

Ф. Льоренте: «Реал» может в любой момент убить тебя, но всегда оставляет шанс
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Тоби Алдервейрелд
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
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