Ф. Льоренте: «Реал» может в любой момент убить тебя, но всегда оставляет шанс

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте поделился ожиданиями от матча с «Реалом» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Будет очень сложно. „Реал“ достиг стабильности, меня впечатляет эта команда. Они три раза за последних четыре года выиграли Лигу чемпионов. Их очень трудно обыграть, но когда я выступал за „Ювентус“, то мы сделали это в 2015 году.
В матче с «Реалом» нужно хорошо контролировать мяч и не терять его. Мадридская команда может в любой момент убить тебя, но при этом она оставляет тебе шанс. Нам нужно показать свой лучший футбол", — приводит слова Льоренте Marca.
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