В МГИМО появится памятник Льву Яшину

На территории Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел России появится памятник знаменитому вратарю московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. Монтаж монумента уже произведён, а официальное открытие планируется в конце октября и будет приурочено к 88-летию (22 октября) легенды, сообщает издание Fcdin.com.
Также отмечается, что в ближайшее воскресенье, 22 октября, на новом стадионе «Динамо» планируется продемонстрировать готовность чаши строящейся арены.
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