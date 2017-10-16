Льорис: умение реализовать момент на Кейна не с небес свалилось

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис выделил значимость нападающего Гарри Кейна для своей команды.
«Прежде всего Кейн — хороший человек, с прекрасным характером. Он молод, но быстро учится. Он уже лучший бомбардир в Англии, и у него есть все для блестящей карьеры. Рад быть его одноклубником, его товарищем. С таким игроком клуб может двигаться вперед.
Главное качество Кейна — умение реализовать момент. Оно не с небес свалилось, хотя таланта ему не занимать. Он любит забивать в каждой игре, и не по одному голу. Это его вклад в дело всей команды", — цитирует игрока сайт УЕФА.
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