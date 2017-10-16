Сухи: в Лиге чемпионов хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»

Капитан «Базеля» и бывший защитник «Спартака» Марек Сухи поделился ожиданиями от нового визита в Москву. 18 октября швейцарский клуб на выезде сыграет с ЦСКА в Лиге чемпионов.
«Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со «Спартаком», побывать на новой арене клуба. Вместо этого посмотрим новый стадион ЦСКА — тоже неплохо.
По хайлайтам следил за матчами бывших одноклубников в первых турах. Сожалею, что «Спартаку» не удалось выиграть в Мариборе. Шансы были, не получилось. А в домашней игре с «Ливерпулем», думаю, парни и одному очку остались рады. Англичане сильно сыграли – «Спартаку» пришлось непросто. Думаю, определяющими для красно-белых станут встречи с «Севильей». Шансы у «Спартака» есть, и хорошие», — заявил Сухи в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полностью интервью с Мареком Сухи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.