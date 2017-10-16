Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Куртуа: для «Челси» травмы игроков не являются объяснением всему

16 октября 2017, понедельник. 23:00 Футбол

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).

«Мы получили несколько травм, потеряли нескольких важных игроков, но это не является объяснением всему. Мы играли недостаточно интенсивно. Не на своём лучшем уровне. Назовём это не нашим днём.

Мы просто должны продолжать работать. В среду у нас важный матч с «Ромой», и несколько важных матчей после. Перерыв на матчи сборных не является оправданием. Мы хотели победить «Кристал Пэлас», чтобы оставаться в группе лидирующих команд. Мы должны увереннее начинать матчи, нежели это было в субботу», — цитирует Куртуа сайт «Челси».

В данный момент в лазарете «Челси» находятся полузащитники Н'Голо Канте, Виктор Мозес и Дэниел Дринкуотер. Форвард Альваро Мората, пропустивший игру с «Кристал Пэлас», вернулся к тренировкам.

Конте: у «Челси» есть несколько проблем в связи с игрой на четыре фронта
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Челси Тибо Куртуа
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
23:25 Широков: ситуацию в «Краснодаре» критичной я бы не назвал
23:22 Иско: выступать за «Реал» нелегко, нужно всё время побеждать
23:17 Кэхилл: в матче с «Ман Сити» на поле была одна свежая команда и одна несвежая
23:06 Сесар Навас: очень приятно возвращаться туда, где добился определённых высот
23:02 Клопп: даже не знаю, кто выдумал, что в Мариборе надо с лёгкостью брать очки
23:00 Куртуа: для «Челси» травмы игроков не являются объяснением всему
23:00 Сухи: оборона у ЦСКА немолодая, но по-прежнему качественная
22:44 Глушков: оставался должок за «Спартак», так что с «Анжи» был сумасшедший настрой
22:38 «Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»
22:26 Сухи: в Лиге чемпионов хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»
22:22 Широков: «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно «Севильи» в личных встречах
22:14 Тренер АПОЭЛ: может, мы запрём Обамейянга в раздевалке!
22:11 Сарри: безусловно, сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе
22:02 Швец: Ярошик смотрит все мои игры и никогда не хвалит
21:50 Гамшик: для «Наполи» матч с «Манчестер Сити» — один из 60 в этом сезоне
21:49 Швец: мне очень понравилось в сборной России, это огромная мотивация для меня
21:49 Ван Бронкхорст: не могу сказать, что игра с «Шахтёром» — это матч жизни
21:41 Швец: очень комфортно себя чувствую в Грозном, здесь спокойный город
21:32 Льорис: умение реализовать момент на Кейна не с небес свалилось
21:29 Почеттино: посмотрели на состав группы и решили — будем просто играть в футбол
21:25 Карницкий: ничья с «Амкаром» закономерна, радует, что «Тосно» сыграл на ноль
21:20 Защитник «Тосно» Шахов получил травму бедра и пропустит около двух недель
21:14 Ловчев: в «Зените» сейчас нет такого человека-стержня, которым был Денисов
21:08 Артур Нигматуллин: перерыв на игры сборных, по-моему, не идёт на пользу никому
20:53 Хедира: «Ювентус» слишком много пропускает, и дело не в тактике
20:49 Парфёнов: «Амкар» в штанги попадал, а «Тосно» — в Нигматуллина
20:45 В МГИМО появится памятник Льву Яшину
20:41 Орлов: мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен
20:38 Алдервейрелд: «Тоттенхэм» может обыграть «Реал», это не самонадеянное заявление
20:25 Гаджиев: «Амкар» не может ставить Бодула из-за лимита, а очень хотелось бы
20:15 «Амкар» — «Тосно» — 0:0. Видеообзор последнего матча 13-го тура РФПЛ
20:09 Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»
20:06 Защитник «Тоттенхэма» Роуз в матче с «Реалом» может сыграть впервые с января
20:00 Форвард «Уотфорда» избежал наказания за симуляцию в матче с «Арсеналом»
20:00 Прямая видеотрансляция матча «Лас-Пальмас» — «Сельта»
19:50 Фред: 6 очков в матчах с «Фейеноордом» значительно приблизят «Шахтёр» к плей-офф
19:40 Парфёнов: из-за того что давила ответственность, у «Тосно» многое не получалось
19:39 Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Тосно» ноги порой бежали быстрее головы
19:36 Орлов: не нужен «Зениту» Халк, и никто не нужен. Уже есть состав достаточный
19:26 «Амкар» и «Тосно» сыграли вничью в последнем матче 13-го тура РФПЛ
19:23 Ф. Льоренте: «Реал» может в любой момент убить тебя, но всегда оставляет шанс
19:15 Радимов: «Спартак» снова становится грозной силой
19:13 Фонсека: для «Фейеноорда» матч будет решающим, но «Шахтёр» хочет доминировать
19:06 Мостовой: Карпин хочет тренировать в Испании? Зидану пока волноваться не стоит
19:02 Тренер «Севильи»: надеемся продлить серию побед испанских команд над «Спартаком»
Все новости RSS
Партнерский контент