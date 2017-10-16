Куртуа: для «Челси» травмы игроков не являются объяснением всему

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Мы получили несколько травм, потеряли нескольких важных игроков, но это не является объяснением всему. Мы играли недостаточно интенсивно. Не на своём лучшем уровне. Назовём это не нашим днём.
Мы просто должны продолжать работать. В среду у нас важный матч с «Ромой», и несколько важных матчей после. Перерыв на матчи сборных не является оправданием. Мы хотели победить «Кристал Пэлас», чтобы оставаться в группе лидирующих команд. Мы должны увереннее начинать матчи, нежели это было в субботу», — цитирует Куртуа сайт «Челси».
В данный момент в лазарете «Челси» находятся полузащитники Н'Голо Канте, Виктор Мозес и Дэниел Дринкуотер. Форвард Альваро Мората, пропустивший игру с «Кристал Пэлас», вернулся к тренировкам.