Клопп: даже не знаю, кто выдумал, что в Мариборе надо с лёгкостью брать очки

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Марибором» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы хорошо сыграли в последнем матче, с „Манчестер Юнайтед“, но сейчас время Лиги чемпионов. Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол, с высокой организацией игры.
Все считают, что в Мариборе надо с легкостью брать очки. Даже не знаю, кто это выдумал. „Марибор“ провел девять матчей в Лиге чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества. Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть.
Не знаю, как далеко мы пройдем в этом сезоне. Все зависит от результатов. Меня волнует только завтрашний матч. В среду утром буду думать уже о воскресной встрече с „Тоттенхэмом“, — цитирует тренера сайт УЕФА.