Клопп: не думаю, что «Ливерпулю» в матче с «Марибором» обязательно нужна ротация

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Марибором» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Команда в хорошей форме. Не думаю, что должен говорить об этом слишком много, потому что тот, кто видел наши предыдущие матчи, знает, что в физическом плане у нас всё хорошо. Конечно, для прогресса всегда есть место, но в целом мы в хорошем состоянии.
Что касается ротации, то посмотрим. Не думаю, что она обязательна в завтрашней игре, но, возможно, два, три или четыре изменения будут. Если по дороге в Марибор ничего не произойдёт, то место в воротах займёт Лорис Кариус", — сказал Клопп.
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