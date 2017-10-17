Моуринью готов продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов продлить контракт с манкунианцами, если получит значительную прибавку к зарплате, утверждает The Guardian.
Сейчас Моуринью зарабатывает около £ 15 млн в год. По данным источника, специалист хочет, чтобы его новая зарплата и система бонусов отражали успехи и прогресс, которых ему удалось добиться с «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью рассчитан до лета 2019 года. Португалец возглавляет команду с 2016 года.
Моуринью не намерен заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед»