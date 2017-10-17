Защитник «Ромы» Манолас пропустит до месяца из-за повреждения

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас, получивший повреждение во встрече с «Наполи» (0:1) в 8-м туре итальянской Серии А, вынужден пропустить три-четыре недели, пишет La Gazzetta dello Sport. В штабе римского клуба надеются, что футболист сможет помочь команде в противостоянии с «Фиорентиной», которое состоится 5 ноября во Флоренции.
Манолас получил травму в середине второго тайма игры с соперниками из Неаполя и уступил место на поле Федерико Фасио.
В текущем сезоне греческий игрок принял участие в шести матчах «Ромы» в Серии А, начав эти встречи в стартовом составе.
«Наполи» на выезде победил «Рому» и оторвался от преследователей на пять очков