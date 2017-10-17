Форвард «Фейеноорда» Бутьюс: у нас есть шансы победить «Шахтёр»

Нападающий «Фейеноорда» Жан-Поль Бутьюс поделился ожиданиями от домашней встречи с «Шахтёром» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив качественную игру бразильских легионеров донецкого клуба.
«У нас было только два дня после игры в чемпионате. Но мы выполнили домашние задание, постарались как лучше подготовиться. Бразильцы «Шахтёра» очень хорошо играют в нападении. Но и в защите достаточно сильны. Думаю, Тайсон — лучший игрок «Шахтёра».
Игра с «Шахтёром» такая же важная, как и была с другими командами — «Манчестер Сити» и «Наполи». У нас есть шансы выиграть. Соперник очень сильный, но мы будем стремиться к тому, чтобы набрать три очка», — цитирует форварда «Террикон».
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