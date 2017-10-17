100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Форвард «Фейеноорда» Бутьюс: у нас есть шансы победить «Шахтёр»

17 октября 2017, вторник. 02:10 Футбол

Нападающий «Фейеноорда» Жан-Поль Бутьюс поделился ожиданиями от домашней встречи с «Шахтёром» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив качественную игру бразильских легионеров донецкого клуба.

«У нас было только два дня после игры в чемпионате. Но мы выполнили домашние задание, постарались как лучше подготовиться. Бразильцы «Шахтёра» очень хорошо играют в нападении. Но и в защите достаточно сильны. Думаю, Тайсон — лучший игрок «Шахтёра».

Игра с «Шахтёром» такая же важная, как и была с другими командами — «Манчестер Сити» и «Наполи». У нас есть шансы выиграть. Соперник очень сильный, но мы будем стремиться к тому, чтобы набрать три очка», — цитирует форварда «Террикон».

Ван Бронкхорст: не могу сказать, что игра с «Шахтёром» — это матч жизни
Источник: Террикон Сообщить об ошибке
Теги
Фейеноорд Шахтёр Донецк Тайсон
Новости. Футбол
17 октября 2017, вторник
02:26 Де Лаурентис: игра с «Сити» — матч, в котором практически невозможно победить
02:10 Форвард «Фейеноорда» Бутьюс: у нас есть шансы победить «Шахтёр»
01:51 Получивший травму вратарь «Вест Бромвича» отказался покидать поле и доиграл матч
01:27 Защитник «Ромы» Манолас пропустит до месяца из-за повреждения
01:12 Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ
00:55 Широков: «Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных
00:45 Дзенга: плохое выступление «Интера» в прошлом сезоне облегчает работу Спаллетти
00:39 Источник: Конте разочаровался в Батшуайи и планирует заменить его в зимнее окно
00:32 Каспер Шмейхель: не думаю, что «Лестер» может побеждать, играя так предсказуемо
00:18 Гвардиола: мне нравится сидя дома наблюдать за игрой «Наполи», я многому учусь
00:12 Буффон: «Ювентусу» надо улучшить результаты, не хочется разочаровывать фанатов
00:01 Моуринью готов продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты
16 октября 2017, понедельник
23:53 «Сельта» разгромила «Лас-Пальмас» — 5:2, Аспас оформил хет-трик
23:52 Гол Мареза спас «Лестер Сити» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»
23:43 Данченко: у «Анжи» очень хорошая команда, думаю, сохраним прописку в РФПЛ
23:42 «Верона» нанесла «Беневенто» восьмое подряд поражение в Серии А
23:25 Широков: ситуацию в «Краснодаре» критичной я бы не назвал
23:22 Иско: выступать за «Реал» нелегко, нужно всё время побеждать
23:17 Кэхилл: в матче с «Ман Сити» на поле была одна свежая команда и одна несвежая
23:06 Сесар Навас: очень приятно возвращаться туда, где добился определённых высот
23:02 Клопп: даже не знаю, кто выдумал, что в Мариборе надо с лёгкостью брать очки
23:00 Куртуа: для «Челси» травмы игроков не являются объяснением всему
23:00 Сухи: оборона у ЦСКА немолодая, но по-прежнему качественная
22:44 Глушков: оставался должок за «Спартак», так что с «Анжи» был сумасшедший настрой
22:38 «Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»
22:26 Сухи: в Лиге чемпионов хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»
22:22 Широков: «Спартаку» нужно уйти в плюс относительно «Севильи» в личных встречах
22:14 Тренер АПОЭЛ: может, мы запрём Обамейянга в раздевалке!
22:11 Сарри: безусловно, сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе
22:02 Швец: Ярошик смотрит все мои игры и никогда не хвалит
21:50 Гамшик: для «Наполи» матч с «Манчестер Сити» — один из 60 в этом сезоне
21:49 Швец: мне очень понравилось в сборной России, это огромная мотивация для меня
21:49 Ван Бронкхорст: не могу сказать, что игра с «Шахтёром» — это матч жизни
21:41 Швец: очень комфортно себя чувствую в Грозном, здесь спокойный город
21:32 Льорис: умение реализовать момент на Кейна не с небес свалилось
21:29 Почеттино: посмотрели на состав группы и решили — будем просто играть в футбол
21:25 Карницкий: ничья с «Амкаром» закономерна, радует, что «Тосно» сыграл на ноль
21:20 Защитник «Тосно» Шахов получил травму бедра и пропустит около двух недель
21:14 Ловчев: в «Зените» сейчас нет такого человека-стержня, которым был Денисов
21:08 Артур Нигматуллин: перерыв на игры сборных, по-моему, не идёт на пользу никому
20:53 Хедира: «Ювентус» слишком много пропускает, и дело не в тактике
20:49 Парфёнов: «Амкар» в штанги попадал, а «Тосно» — в Нигматуллина
20:45 В МГИМО появится памятник Льву Яшину
20:41 Орлов: мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен
20:38 Алдервейрелд: «Тоттенхэм» может обыграть «Реал», это не самонадеянное заявление
Все новости RSS
Партнерский контент