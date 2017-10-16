Ван Бронкхорст: не могу сказать, что игра с «Шахтёром» — это матч жизни

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«К сожалению, не мы определяем состав групп. Конечно, мы понимаем, что «Шахтёр» – очень сильная команда, которая отлично сыграла с «Наполи» и «Манчестер Сити». Но мы попробуем завтра сыграть достойно.
Не могу сказать, что это матч жизни, но нам надо цепляться за результат после такого неудачного старта сезона. Однако скажу, что завтра будет очень сложный матч.
Будучи игроком мне удалось многого добиться, как тренер тоже хочу выиграть как можно больше матчей и добиться лучших результатов», – сказал ван Бронкхорст.
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