Болельщики «Ньюкасла» с радостью восприняли намерение Эшли продать клуб

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» с воодушевлением отнеслись к новости о намерении бизнесмена Майка Эшли продать клуб к Рождеству после десяти лет владения и оставили многочисленные радостные комментарии в социальных сетях.
Так, один из местных болельщиков назвал идею Эшли расстаться с активом «рождественским чудом», отмечая, что «Санта-Клаус существует». Другой болельщик лаконично назвал этот момент лучшим днём своей жизни.
Компания St. James Holdings Limited, которой владеет Майк Эшли, приобрела «Ньюкасл» в 2007 году за £ 135 млн.
«Ньюкасл» выставлен на продажу