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Болельщики «Ньюкасла» с радостью восприняли намерение Эшли продать клуб

17 октября 2017, вторник. 03:01 Футбол

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» с воодушевлением отнеслись к новости о намерении бизнесмена Майка Эшли продать клуб к Рождеству после десяти лет владения и оставили многочисленные радостные комментарии в социальных сетях.

Так, один из местных болельщиков назвал идею Эшли расстаться с активом «рождественским чудом», отмечая, что «Санта-Клаус существует». Другой болельщик лаконично назвал этот момент лучшим днём своей жизни.

Компания St. James Holdings Limited, которой владеет Майк Эшли, приобрела «Ньюкасл» в 2007 году за £ 135 млн.

«Ньюкасл» выставлен на продажу
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
17 октября 2017, вторник
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