Ловрен: Лукаку задел меня бутсой специально

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал эпизод, произошедший в матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0). В игровом моменте Ловрен столкнулся с нападающим «МЮ» Ромелу Лукаку, который задел его ногой.
«Я подкатился под него, и мне показалось, что он мог бы и не задеть меня. Честно говоря, думаю, он сделал это специально. Если он и не хотел этого делать, то в таких случаях извиняются. Но Лукаку весь матч был на нервах, это тоже повлияло. Сейчас всё уже позади, ничего не изменить. Не могу сказать, что разочарован, – что есть, то есть», – приводит слова Ловрена Sky Sports.
Видео эпизода можно посмотреть на канале Womens and mans Stream в YouTube.
Ловрен: «Ливерпуль» был лучше «МЮ» и заслужил большего, чем одно очко