Ловрен: «Ливерпуль» был лучше «МЮ» и заслужил большего, чем одно очко

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы заслужили большего, чем всего лишь одно очко. „Ливерпуль“ с первых минут показывал качественную игру и был лучше „Манчестер Юнайтед“. Но когда ты не забиваешь, а в воротах соперника стоит такой вратарь, как Давид де Хеа… В общем, обидно, что мы не смогли забить и заработать три очка. Но зато мы можем усвоить урок, что способны играть против глубоко обороняющихся команд», — цитирует Ловрена сайт «Ливерпуля».
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