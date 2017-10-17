Минцлафф: «РБ Лейпциг» не отдал бы Кейта «Ливерпулю», если бы не сумма отступных

Руководство и тренерский штаб «РБ Лейпциг» не хотели расставаться с полузащитником команды Наби Кейта. Об этом рассказал председатель совета директоров немецкого клуба Оливер Минцлафф. Тем не менее футболист со следующего сезона пополнит ряды «Ливерпуля», заплатившего за него около € 70 млн.
«Лейпциг» не отдал бы Кейта «Ливерпулю», если бы не пункт о трансферной компенсации. И если бы команда в прошлом сезоне заняла 10-е место в Бундеслиге, всё было бы в порядке. Но у большинства других наших футболистов нет пункта о трансферной компенсации в контрактах», — цитирует Минцлаффа интернет-портал Goal.
В предыдущем сезоне «Лейпциг» занял в чемпионате Германии 2-е место, уступив лишь мюнхенской «Баварии».
«Бавария» была близка к покупке Н. Кейта