Заммер отказался занять пост в руководстве «Вольфсбурга»

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер отклонил предложение «Вольфсбурга», сообщает Kicker.
Согласно информации источника, «волки» предлагали Заммеру пост в руководстве клуба. Не исключается, что этот пост будет предложен бывшему спортивному директору «Зенита» Дитмару Байерсдорферу.
Заммер в данный момент работает экспертом на Eurosport. В 2016 году он покинул пост спортивного директора «Баварии». Это произошло вследствие госпитализации из-за нарушения кровообращения в головном мозге.
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