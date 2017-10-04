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Заммер: Бундеслиге в данный момент не хватает соответствующего уровня

4 октября 2017, среда. 07:59 Футбол

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер считает, что Бундеслига уступает по своему уровню некоторым другим ведущим европейским чемпионатам. Как обоснование своих слов он упомянул выступление немецких команд в Лиге Европы.

«Наши команды проигрывают в Лиге Европы клубам, обладающим намного меньшими финансовыми возможностями. И как бы мы выглядели на международной арене без «Баварии» и дортмундской «Боруссии»? К сожалению, Бундеслиге в данный момент не хватает соответствующего уровня», — приводит слова Заммера Bild.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Маттиас Заммер
Новости. Футбол
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