Заммер: Бундеслиге в данный момент не хватает соответствующего уровня

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер считает, что Бундеслига уступает по своему уровню некоторым другим ведущим европейским чемпионатам. Как обоснование своих слов он упомянул выступление немецких команд в Лиге Европы.
«Наши команды проигрывают в Лиге Европы клубам, обладающим намного меньшими финансовыми возможностями. И как бы мы выглядели на международной арене без «Баварии» и дортмундской «Боруссии»? К сожалению, Бундеслиге в данный момент не хватает соответствующего уровня», — приводит слова Заммера Bild.
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