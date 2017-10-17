Широков: ЦСКА даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о предстоящем 18 октября домашнем матче московской команды с «Базелем» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Победа «Базеля» над «Бенфикой» со счётом 5:0 ни о чём особенно не говорит. Разгромили – честь и хвала «Базелю». Но за такую победу дают три очка. Как и за 1:0. Если ЦСКА обыграет «Базель» два раза по 1:0, все будут рады. А победа швейцарского клуба над «Бенфикой» была две недели назад, никто не знает, в каком сейчас состоянии «Базель». ЦСКА, как мы видели, даже без лидеров умеет терпеть и выжимать максимум из минимума», — сказал Широков.
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Роман Широков — о «Спартаке» и ЦСКА в Лиге чемпионов, проблемах «Зенита» и «Краснодара».