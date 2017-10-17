Ольга Бузова предложила своим подписчикам поставить на матч «Реала»

Популярная ведущая, певица и актриса Ольга Бузова выложила фотографию в футболке «Реала» и призналась в своей любви к спорту. Бузова предложила своим подписчикам поставить на игру мадридского клуба в сегодняшней игре Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» и получить футболку с логотипом bwin за успешный прогноз.
Пост Бузовой можно посмотреть в «Инстаграме».
Матч «Реал Мадрид» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 17 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — 21:45 мск. Напомним, что регистрация в bwin.ru уже началась. Все новые клиенты получают бонусы на депозит до 10000 рублей.