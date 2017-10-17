Фернандиньо: в настоящее время «Наполи» играет в лучший футбол в Европе

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи», отметив, что неаполитанцы показывают лучший футбол в Европе.
«Это команда, которая в настоящее время играет в лучший футбол в Европе. «Наполи» — машина для голов и зрелищ. Мне нравится наблюдать за их играми. У них в передней линии играют четыре футболиста – это необычно. Мертенс доказал, что он отличный нападающий с инстинктом бомбардира. Кальехон и Гамшик доказали то же самое.
Мне также нравится Инсинье. Он действует как настоящая суперзвезда. «Наполи» также отлично играет в полузащите и обороне. Видна рука великого тренера, так что комплименты Маурицио Сарри.
В Европе есть клубы высшего уровня – «Барселона» и «Реал», которые всегда на вершине. Но можно говорить, что «Манчестер Сити» и «Наполи» — это будущее», — сказал Фернандиньо в интервью Gazzetta dello Sport.
Матч «Манчестер Сити» — «Наполи» состоится 17 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.