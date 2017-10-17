«Кальяри объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Растелли

«Кальяри» объявил, что прекращает сотрудничество с главным тренером команды Массимо Растелли. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, также свои посты покинули тренеры Никола Легроттагли и Дарио Росси.
В текущем сезоне «Кальяри» под руководством 48-летнего Растелли провёл в чемпионате Италии восемь матчей и проиграл последние четыре встречи, а всего потерпел шесть поражений. На данный момент команда занимает в таблице Серии А 13-е место.
Растелли работал с командой с 2015 года, а по итогам прошлого сезона «Кальяри» финишировал в чемпионате Италии на 11-й позиции.
«Наполи» на своём поле разгромил «Кальяри»