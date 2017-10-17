«Панатинаикос» вдевятером обыграл «Лариссу», забив победный гол на 93-й минуте

«Панатинаикос» добился волевой победы в матче 7-го тура чемпионата Греции. В Афинах подопечные Мариноса Узунидиса вдевятером обыграли «Лариссу» — 2:1.
«Панатинаикос» на 50-й минуте благодаря голу Лукаса Вильяфаньеса с пенальти повёл в счёте, а на 77-й минуте после удаления Якуба Силлы остался вдесятером. Спустя две минуты «Ларисса» сравняла счёт – 1:1.
На 84-й минуте в составе «Панатинаикоса» был удалён Омри Альтман, но воспользоваться потерей хозяев «Ларисса» не смогла. Более того, на 93-й минуте «Панатинаикос» вырвал победу. Гол на счету Оскара Хильемарка – 2:1.
Видео гола можно посмотреть на странице портала Goal в «Твиттере».