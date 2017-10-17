В «Твиттере» высмеяли промах форварда «Генгама» по пустым воротам

Интернет-портал Goal в социальной сети «Твиттер» высмеял промах, который допустил нападающий «Генгама» Джимми Бриан во время домашнего матча 9-го тура чемпионата Франции с «Ренном».
Форвард на 84-й минуте вышел к воротам, обыграл голкипера соперников Томаша Коубека, однако потерял равновесие и не смог поразить уже пустые ворота.
Спустя пять минут Бриан всё-таки смог отличиться и тем самым установил окончательный счёт — 2:0 в пользу «Генгама».
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