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В «Твиттере» высмеяли промах форварда «Генгама» по пустым воротам

17 октября 2017, вторник. 14:32 Футбол

Интернет-портал Goal в социальной сети «Твиттер» высмеял промах, который допустил нападающий «Генгама» Джимми Бриан во время домашнего матча 9-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Форвард на 84-й минуте вышел к воротам, обыграл голкипера соперников Томаша Коубека, однако потерял равновесие и не смог поразить уже пустые ворота.

Спустя пять минут Бриан всё-таки смог отличиться и тем самым установил окончательный счёт — 2:0 в пользу «Генгама».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» интернет-портала Goal.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Генгам Ренн Джимми Бриан
Новости. Футбол
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