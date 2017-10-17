Состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного раунда ЧМ-2018

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей отборочного раунда чемпионата мира 2018 в европейской зоне. По её итогам определились четыре пары, которые поведут борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства:
Северная Ирландия — Швейцария
Хорватия — Греция
Дания — Ирландия
Швеция — Италия
Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.
Ранее путёвки на чемпионат мира обеспечили себе следующие сборные: Россия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет, Нигерия.
Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018