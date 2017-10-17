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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного раунда ЧМ-2018

17 октября 2017, вторник. 15:10 Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей отборочного раунда чемпионата мира 2018 в европейской зоне. По её итогам определились четыре пары, которые поведут борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства:

Северная Ирландия — Швейцария

Хорватия — Греция

Дания — Ирландия

Швеция — Италия

Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.

Ранее путёвки на чемпионат мира обеспечили себе следующие сборные: Россия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет, Нигерия.

Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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