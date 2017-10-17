Х. Мартинес не поможет «Баварии» в матчах с «Селтиком» и «Гамбургом»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес не поможет своей команде в завтрашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Селтиком», а также будет вынужден пропустить игру чемпионата Германии с «Гамбургом» (21 октября). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес.
«Обидно, что Хави пострадал. Но мы сможем компенсировать эту потерю. У нас есть несколько игроков, которые способны полноценно заменить его. Матинес пропустит следующие два матча, после чего мы решим, готов ли он играть.
Что касается матча с «Селтиком», мы знаем, что это по футбольному агрессивная команда. У «Баварии» же большие амбиции относительно Лиги чемпионов», — цитирует Хайнкеса Deutsche Welle.
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