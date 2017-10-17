Против экс-директора «Зенита» (Пенза) возбуждено дело о сокрытии 6 млн рублей

Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора пензенского «Зенита», который подозревается в сокрытии более 6 млн рублей от налоговой службы.
«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов)», — говорится на сайте следственного комитета РФ по Пензенской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Пензенский «Зенит» выступает во втором дивизионе зоны «Центр». После 13 туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице.