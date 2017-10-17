Конте рассчитывает на Морату в матче с «Ромой»

Нападающий «Челси» Альваро Мората сможет помочь лондонской команде в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится в Лондоне 18 октября.
Об этом рассказал главный тренер «Челси» Антонио Конте. Из-за травмы 24-летний футболист не смог помочь своей команде в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.
«Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией. Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Канте, Мораты или Мозеса, то кому-то приходится играть без отдыха. В „Челси“ есть ребята, которые не привыкли играть в таком насыщенном графике», — заявил Конте.