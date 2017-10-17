Представитель сборной Бразилии: нам важно почувствовать атмосферу России

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар прокомментировал решение провести товарищеский матч с командой России. Игра пройдёт 23 марта следующего года в Москве.
«Мы считаем, что для нас будет важно почувствовать атмосферу России, увидеть местных болельщиков и стадион. Пребывание в стране, которая примет чемпионат мира, даст нам возможность оценить то, как мы будем жить и работать там.
Нашей целью было провести четыре матча высокого уровня накануне турнира. Мы встретимся с Японией, Англией, Германией и Россией. Это будет хорошей основой для сплочения и строительства команды", — сказал Гаспар.
Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией