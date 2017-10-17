Никифоров: РФС — молодец, что организовал для сборной России такие матчи

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров высказал мнение о соперниках национальной команды в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.
Подопечные Станислава Черчесова 11 ноября сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября — с Испанией, а 23 марта — с Бразилией. Все матчи состоятся в России.
«Я бы не сказал, что до Бразилии, Аргентины и Испании мы играли со слабыми командами – чем плохи Чили и Иран? Сейчас все команды умеют играть в футбол, грамотно обороняются. Хорошо, что мы будем играть с такими сильными командами, как раз проверим, как мы будем играть у себя дома. Надеюсь, что после этого мы будем более ответственно подходить к играм. Наша психология сейчас не на том уровне – если приехала условная Саудовская Аравия, нужно выходить и показывать игру, на которую мы рассчитываем.
Черчесов ещё пытается найти оптимальный состав, он просматривает игроков. Понятно, что против топовых команд настраиваешься на 150%. Наша федерация футбола – молодец, что организовала такие игры. Это очень хорошо», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.