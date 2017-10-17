«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Севильей»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Роша.
Фото: twitter.com/fcsm_official
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья». Начало — в 21:45 мск.
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