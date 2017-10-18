Федун: Промес был винтиком в команде, которая победила 5:1

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня класс показала вся команда, начиная от вратаря и заканчивая Адриано. Не могу сказать, что кто-то был лучше. И Комбаров перевернул игру, когда вытащил мяч из ворот, и Ещенко, который провёл очередной шедевральный матч. Промес был винтиком в той команде, которая победила 5:1», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».