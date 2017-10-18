Луис Адриано — о праздновании гола с Каррерой: важно, что мы едины

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал победу над «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«У «Севильи» отличная команда. Мы смогли победить потому что максимально сфокусировались на игре. Я рад, что помог команде. Главное результат. В первом тайме мне немного досталось по ногам, но ничего страшного.
Празднование гола с Каррерой? Важно, что мы едины. У нас общая цель на всех", — заявил бразильский форвард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Каррера: сейв Комбарова перевернул всю игру