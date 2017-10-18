«Манчестер Сити» — «Наполи» — 2:1. Видеообзор матча

«Манчестер Сити» одержал победу над «Наполи» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Уже на 9-й минуте Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперёд, а спустя четыре минуты Габриэл Жезус удвоил преимущество. На 38-й минуте Дрис Мертенс мог отыграть один мяч, но не реализовал пенальти. На 73-й минуте неаполитанцы получили ещё один шанс пробить 11-метровый, и на этот раз Амаду Диавара был точен.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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