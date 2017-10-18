Сарри: «Манчестер Сити» — серьёзный претендент на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвёл итоги матча третьего тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Не понимаю, что произошло с нами в первые 30 минут. Мы дали сопернику слишком много пространства, и он был неумолим. В оставшееся время мы сыграли заметно лучше и были на одном уровне с „Манчестер Сити“, а это кое что да значит. По нам больно ударил нереализованный в первом тайме пенальти, но мы восстановились и провели отличную вторую 45-минутку.
Немногие на нашем месте смогли бы дать столь достойный отпор «Сити» в такой ситуации, доставить ему столько проблем, как мы. В общей сложности мы создали четыре голевых момента, а «Сити» — пять. Это подтверждает, что мы приехали сюда атаковать, пытаться навязывать свою игру. Думаю, что «Сити» — это серьёзный претендент на победу в турнире. Они очень быстрые, играют тактически грамотно, хорошо готовы физически и морально. Если они сохранят свой уровень, то смогут пройти весь путь до конца», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.