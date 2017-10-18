Сарабия: сложно смириться с этим поражением от «Спартака»

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (5:1).
«Сложно смириться с этим поражением. Мы провели хороший первый тайм, но затем надо было плотнее опекать соперника. Нужно как можно скорее оправиться от этой неудачи. Должны были выдерживать напор „Спартака“, но во втором тайме нам это явно не удалось», — приводит слова Сарабии пресс-служба УЕФА.
Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.
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